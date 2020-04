Rabobank: Nederlandse economie krimpt 5 procent, in het beste geval

Het CPB kwam eerder met vier scenario's voor de gevolgen van de corona-uitbraak. In het beste geval krimpt de economie dit jaar met 1,2 procent en is er volgend jaar weer groei. In het donkerste scenario is er dit jaar een teruggang tot meer dan 7 procent en is het nog maar de vraag of in 2021 weer groei kan worden gerealiseerd.

De Rabo-economen zitten redelijk op één lijn met hun collega's bij ING. Die verwachten dat de economie dit jaar in het gunstige geval krimpt met 6 à 8 procent.