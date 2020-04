VS koopt 43.000 beademingsapparaten van Philips

Om voldoende onderdelen te krijgen voor die flinke productiestijging, is in de VS een beroep gedaan op een oude oorlogswet, de Defense Production Act. Met die wet wil Trump bedrijven kunnen dwingen te produceren voor de VS, meldt CNBC . Maar Philips deed dat al.

Bijkomend voordeel voor Philips is dat het daardoor voorrang krijgt bij zijn eigen leveranciers, waardoor het opschroeven van die productie wat makkelijker gaat, schrijft NRC.

Eerlijk verdelen

Philips-topman Frans van Houten zegt in een persverklaring te geloven in een eerlijke verdeling van belangrijke medische apparatuur naar waar die het hardst nodig is. Het bedrijf zegt dat het bestellingen kan opdelen om in fases uit te leveren. Daardoor kan het meerdere landen en regio’s voorzien van apparaten, daar waar die het hardst nodig zijn.

Nederland had eerder bij Philips 1.000 beademingsapparaten en 1.000 patiëntbewakingssystemen besteld. Daarvan zijn recent de eerste 100 geleverd.