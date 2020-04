Toch op bezoek bij moeder in container met glazen scheidingswand

In vier uurtjes opgebouwd

De container is pal naast een van de deuren van het Hof van Bluyssen in Asten gezet, het verpleeghuis dat meedeed aan de test. Een sluis verbindt de deur van het verpleeghuis en de deur van de container, zodat de bewoners niet in de buitenlucht komen.

Zorginstellingen tonen veel belangstelling, stelt Van Keulen. "We hebben nu 13 offertes liggen voor 50 containers. Veel zorginstellingen wilden de tests afwachten, maar ik verwacht maandag de eerste orders. We hebben 250 containers op voorraad en kunnen er per dag 10 tot 12 neerzetten. In vier uurtjes is het opgebouwd, inclusief speciale scheidingswand."

'Belangrijk voor bewoners'

Verpleegster Franka van de zorginstelling is heel blij met de bezoekcontainer. "Dit is heel belangrijk voor onze bewoners. Die mensen zijn al weken alleen. Ze krijgen helemaal geen bezoek meer. Ze konden wel Skypen, maar elkaar van dichtbij zien is toch anders."

Zoon en moeder Van de Einden communiceerden de afgelopen weken door vanaf de parkeerplaats naar boven en beneden te roepen. "Maar we zitten op de eerste verdieping, dus dat is toch lastig. Ze konden elkaar soms moeilijk verstaan", zegt Franka.