Meer dan 620.000 bedrijven zwaar getroffen door coronacrisis

Meer dan 620.000 bedrijven zitten in de gevarenzone door de coronacrisis. Vooral horecabedrijven zitten in zwaar weer. "Als zij geen innovatieve maatregelen bedenken of financiële buffers hebben, gaan veel van die bedrijven het erg zwaar krijgen."

In totaal wordt bijna 17 procent van het bedrijfsleven bovengemiddeld hard geraakt, blijkt uit onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon naar de impact van de coronamaatregelen op het bedrijfsleven. De twee sectoren die er negatief uitspringen zijn de horeca en transportsector. Bij de horeca gaat het om driekwart van de bedrijven. Dan gaat het met name om restaurants en drinkgelegenheden die gedwongen tot 28 april hun deuren moeten sluiten voor gasten. Maar ook hotels worden getroffen. In de transportsector wordt 30 procent van de bedrijven hard geraakt. 'Innovatief zijn of een buffer hebben' Dat de bedrijven hard worden geraakt, wil niet zeggen dat de bedrijven in die sectoren op omvallen staan of bijna hun faillissement moeten aanvragen, zegt Mandy Stevens, commercieel-directeur van Graydon. "Het betekent dat die bedrijven het zwaar krijgen als zij geen innovatieve maatregelen bedenken om hun bedrijfsvoering voort te zetten of geen financiële buffers hebben." Het onderzoek is gedaan om inzicht te geven welke sectoren hulp nodig hebben, zegt Stevens. "Zodat de overheid, consumenten, en leveranciers iets kunnen doen om ze te helpen." Er zijn legio voorbeelden van restaurants die niet bij de pakken neerzitten en slimme manieren bedenken om toch geld te verdienen. "Dat zijn ook de bedrijven die het langer uit kunnen zitten. Denk bijvoorbeeld aan restaurants die ineens gaan bezorgen, waar ze dat eerder niet deden." Oplossingen Voor de bedrijven die dat niet kunnen, moeten andere oplossingen bedacht worden. Zoals het bieden van uitstel van betaling. "Of coulantere betaalregelingen treffen met klanten die het zwaar hebben", zegt Stevens. Maar andersom kan het ook. Als een leverancier het moeilijk heeft, kun je die ook eerder betalen, zegt ze. Bedrijven zonder impact Er zijn ook bedrijven die vooralsnog weinig tot geen impact voelen van de coronacrisis. Dat gaat om twee op de vijf ondernemingen, weet Graydon. "Maar op de lange termijn wordt de impact op deze bedrijven ook groter", zegt Stevens. Bedrijven die financieel gezond zijn, kunnen de moeilijke tijden makkelijker doorstaan. "Maar toch heeft bijna 7 procent van deze bedrijven het zwaar." De sectoren waar minder impact is door de coronamaatregelen, zijn volgens Graydon de landbouw en visserij, de semi-overheid en de delfstofwinning.