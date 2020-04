Medewerker ICS plunderde rekeningen creditcardhouders

De man moest drie dagen de cel in, kreeg een taakstraf en moet forse schadevergoedingen betalen. Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Creditcardfraude

De 45-jaar oude man werkte ruim twaalf jaar voor International Card Services (ICS) in Diemen, de marktleider in het uitgeven van creditcards in Nederland.

Begin vorig jaar werd hij op staande voet ontslagen, omdat na een tip en onderzoek was gebleken dat de man in minstens vijf gevallen had gesjoemeld met creditcards van klanten.