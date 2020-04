Coronavirus zorgt voor historische piek in aantal ziekmeldingen

Werkgever moet gezondheid werknemer bevorderen

Volgens Penders is het aan de werkgever om zorg te dragen voor de psychische gezondheid van de werknemers. "De werkgever moet leiderschap tonen daarin. Je moet mensen aanspreken op hun gedrag, van ze vragen om goed onderscheid te maken tussen werk en privé. Je moet mensen er actief op wijzen om te gaan wandelen tijdens de lunch. Ikzelf stuur als directeur als het even kan geen mails na 19 uur 's avonds, of niet in het weekend. Dan breng ik mensen ook niet in de verleiding om tóch 's avonds te gaan mailen."

Daarnaast raadt Penders aan om niet te werken op een plek waar je ook moet ontspannen. "Als je werkt in de slaapkamer, gaat je lichaam vanzelf in werkstand als het eigenlijk moet uitrusten. Je waarneming vertroebelt dan."