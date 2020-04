Econoom Arnold Heertje (86) overleden

Oorlogsperiode liet diepe sporen na

Heertje werd in 1934 geboren in Breda in een joods gezin dat de Tweede Wereldoorlog overleefde door onder te duiken bij verschillende gereformeerde en communistische families. Die oorlogsperiode liet nog jaren diepe sporen na in Heertjes denken en doen, zei hij in 1998 tegen de Volkskrant.

"Jaren heb ik geleefd met de gedachte dat iemand me pootje wil haken. Dat heeft met de onderduik te maken. Ik heb me tot voor kort altijd bedreigd en beklemd gevoeld", bekende hij in een interview met de krant.

Op zijn dertigste hoogleraar

Op dertigjarige leeftijd werd Heertje benoemd tot hoogleraar staatshuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam.

In het proefschrift dat hij daarvoor had afgerond, over prijsvorming in oligopolistische markten, was hij een van de eersten in Nederland die gebruik maakte van de speltheorie. Dat is een tegenwoordig veelgebruikte tak van de wiskunde, waarin het nemen van beslissingen centraal staat.

Heertje was getrouwd en had drie zoons, onder wie cabaretier Raoul Heertje.