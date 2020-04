Sympathieke acties van bedrijven: 'De coronacrisis is een karaktertest'

Ondernemers die zich hun beste beentje voor zetten en zichzelf wegcijferen om een ander te helpen kunnen ook na de crisis rekenen op blijvende waardering vanuit hun omgeving. In Loon op Zand, waar de eerste coronabesmetting van Nederland werd vastgesteld, heeft plaatselijke lunchroom 't Benske er al heel wat potentiele klanten bij.

Blijvende waardering

Het kleine bedrijf besloot gratis huisgemaakte soep af te leveren bij kwetsbare mensen in het dorp. Via social media werden adressen van opa's en oma's verzameld. De kleinkinderen deden bij de lunchroom zelfgemaakte tekeningen en knutselwerkjes in de bus, die samen met de soep voor de deur werden afgeleverd. "We wilden voor een klein geluksmomentje zorgen, nu grootouders hun kleinkinderen niet kunnen zien", vertelt eigenaresse Britt van den Broek.

De actie ontroerde veel dorpsbewoners. "Als er geen eigenbelang is, voelen mensen dat", zegt Stamsnijder. Lunchroom 't Benkske heeft zo onbedoeld haar klantenkring vergroot. "We hebben veel reacties gehad. Ook van buiten het dorp. Veel mensen willen langskomen, zodra we de deuren weer mogen openen."