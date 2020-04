EU trekt alle registers open: 100 miljard voor werktijdverkorting

Volgens de Commissie hebben inmiddels alle lidstaten wel een vorm van werktijdsverkorting of een soortgelijke regeling. Dit soort regelingen zorgt ervoor dat werknemers doorbetaald kunnen worden als er tijdelijk te weinig werk is of het werk zelfs helemaal stilligt.

Werktijdverkorting

De staat betaalt de lonen dan geheel of gedeeltelijk. In Nederland hadden we de werktijdverkorting, die is inmiddels vervangen door de NOW. Het doel is hetzelfde: ervoor zorgen dat werknemers niet worden ontslagen door een tijdelijke crisis.

SURE kan gebruikt worden voor de bekostiging van werktijdverkorting én vergelijkbare regelingen zoals de NOW. Ook financiële hulp aan zelfstandigen kan eruit betaald worden.