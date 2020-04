Openbaar vervoer uitgestorven, nog maar fractie van normale aantal reizigers

Nederland blijft massaal thuis: het aantal instappers in het openbaar vervoer is bijna 90 procent lager dan normaal. Op 31 maart, afgelopen dinsdag, werd 560.000 keer ingecheckt in het ov. Op een normale dinsdag zijn er 4,75 miljoen inchecks.

Het aantal inchecks is snel gedaald deze maand, meldt het CBS op basis van informatie van Translink. Het kabinet riep op 12 maart op zoveel mogelijk thuis te werken. Die dag werden ook grote evenementen verboden. De dag erna daalde het aantal instappers met 35 procent ten opzichte van normaal. Inmiddels ligt het aantal inchecks dus nog maar op 12 procent van een normale dag. Bekijk het aantal instappers Zondagsrooster Sinds afgelopen vrijdag rijden alle vervoerders een speciale dienstregeling, bijvoorbeeld het zondagsrooster. De NS doet dat al sinds 21 maart. Het aantal inchecks staat niet gelijk aan het aantal reizigers: voor één reis moet je soms meerdere keren inchecken, bijvoorbeeld als je overstapt naar een andere vervoerder. De cijfers over het aantal instappers zijn verzameld door Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart. De data wordt openbaar gemaakt in een dashboard.