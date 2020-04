ICI Paris stopt eenzijdig met betalen huur 155 winkels: ‘Situatie van overmacht’

"Het is in eerste instantie belangrijk dat de overheid met een riant steunpakket is gekomen. Nu kan het zijn dat dat niet voldoende is", zegt Van de Noort. "Dan wordt er ook naar andere partijen in de keten gekeken om bedrijven overeind te houden. Dat is een gezamenlijke opdracht van huurders en verhuurders", zegt Van de Noort.

Hij ziet in de vereniging dat er al gekeken worden naar opschorting of kwijtschelding van de huur. "In een brief van de huurder eenzijdig communiceren helpt natuurlijk niet. De eigen pijn naar een ander doorschuiven en op deze manier daarover communiceren lijkt mij onverstandig", zegt Van de Noort.

'Overleg met elkaar'

Er moet juist goed overlegd worden. "De verhuurder wil ook geen leegstand, je moet juist zorgen voor een gezond winkellandschap. Huurder en verhuurder zitten daarvoor in hetzelfde schuitje. Dat moeten grote internationale ketens met veel vet op de botten ook beseffen", zegt Van de Noort.

Advocaat Nico Jacobs sluit zich aan bij de oproep tot overleg. Vorige week heeft men in de retail het voornemen geuit om coulant om te gaan met dit soort situaties. "Men snapt ook wel dat het geen zin heeft om van een kleine middenstander nu per se de huur te verlangen. Dan ga je niet direct een boete rekenen, je gunt iemand wat respijt. Maar dan moet je wel overleggen daarover."