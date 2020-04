Kredietbeoordelaar Moody's somberder over vooruitzichten Schiphol

Meer vatbaar voor negatieve veranderingen

De beoordeling van Schiphol Group wordt lager door de mate waarin het bedrijf afhankelijk is van Air France-KLM. Ook merkt Moody's op dat Schiphol beperkt wordt in het aantal vliegbewegingen, en dat het onduidelijk is hoe dat zich na 2020 zal ontwikkelen.

Het bedrijf komt volgens Moody's in de knoop door de noodzaak uit te breiden om groei te faciliteren, terwijl het tegelijkertijd aanloopt tegen regelgeving omtrent overlast.

Het vooruitzicht voor Schiphol Group is verlaagd van stabiel naar negatief, wat betekent dat het bedrijf rekening moet houden met een afwaardering van zijn kredietwaardigheid. Daarmee vallen leningen aan het bedrijf nog ruim binnen veilige beleggingen.

Moody's zegt daarmee dat een bedrijf of instantie nog steeds duidelijk in staat is om de financiële verplichtingen na te komen, maar dat het wel meer vatbaar is voor negatieve veranderingen door economische ontwikkelingen.

