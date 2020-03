Evenementensector ziet miljarden aan omzet verdampen door corona

Enorme kaalslag

Evenementorganisatoren willen dat er steunmaatregelen komen voor een langere periode. Als dat niet gebeurt, zal er sprake zijn van 'een enorme kaalslag' in de branche. De huidige verwachtingen nemen de effecten van een eventuele verlenging van de maatregelen niet mee.

In het onderzoek is meegenomen dat er in het najaar wellicht wat evenementen worden ingehaald, maar volgens onderzoeksbureau Respons compenseert dat nauwelijks. "De maanden maart tot en met mei zijn het hoogseizoen voor bedrijfsevenementen, congressen en beurzen", schrijven de onderzoekers. "Die omzet laat zich niet zomaar verplaatsen."

Dan staat het festivalseizoen ook op het punt van beginnen. "Dat heeft een absolute piek in mei en juni, traditioneel hele drukke festivalmaanden. Uitstel naar het najaar is hier geen optie."