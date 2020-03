Corona-update: thuiswerken rampzalig en Ikea maakt mondkapjes

Thuiswerken zorgt voor lading aan problemen

En pas een beetje op jezelf. Thuiswerken zorgt voor onzekerheid, angst, fysieke problemen en gaat ten koste van je psychische gezondheid. Dat stellen arbodiensten ArboNed en Arbo Unie. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is: door de economische gevolgen van de pandemie zijn mensen bang om hun baan kwijt te raken.

De gezondheidsklachten nemen toe; naast het coronavirus krijgen mensen te maken met nek-, pols-, en schouderklachten. Daarnaast verdwijnt de grens tussen privé en werk, kunnen mensen geen psychologische afstand nemen van hun werk. De laptop kan uit, het brein niet. En omdat men bang is gezien te worden als iemand die de kantjes er vanaf loopt, gaan mensen ook nog extra uren maken.

Alles wat leuk is, zoals contact met je collega's, valt ook nog eens weg. Arbo Unie bendrukt dat dagelijks contact met collega's belangrijk is voor de mens, die een sociaal wezen is. Tips om het toch dragelijk te maken zijn hier te vinden en dit zijn de valkuilen.

Omzet bouwmarkten flink hoger

Het is lekker weer maar je mag niet naar kantoor, naar het bos, naar de kroeg of naar het strand, dus gaan we massaal naar de bouwmarkten. De omzet kwam in de week van 16 tot en met 22 maart meer dan de helft hoger uit dan in diezelfde week een jaar eerder.

Zelfs in de week van Hemelsvaartdag 2019 werd er minder verkocht, en dat is normaal de week met de hoogste omzet. Zolang Nederland niet naar buiten mag, grijpt iedereen de loze tijd maar aan om extra veel in de tuin of in huis bezig te zijn. Bouwmarkten nemen ondertussen maatregelen en zetten beveiliging in.