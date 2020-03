Toch geen 15.000 euro boete voor onjuist LinkedIn-profiel

Begin 2018 trad de man in dienst als commercieel directeur bij het Amersfoortse automatiseringsbedrijf Conoscenza. Een jaar later gingen de partijen alweer uiteen, waarbij werd afgesproken dat het bedrijf de man een ontslagvergoeding van ruim 40.000 euro netto zou betalen.

Boete 15.000 euro

Een van de voorwaarden uit de ontslagregeling was, dat de man zijn profiel op het sociale netwerk LinkedIn zou aanpassen. De man wijzigde zijn werkervaring, door op één plek toe te voegen dat hij tot maart 2019 had gewerkt voor Conoscenza. Maar elders bleef zijn oude functie nog vermeld staan.

Toen zijn werkgever daar na een tijdje achter kwam, liet het de ex-werknemer weten dat daarmee de in het ontslagakkoord overeen gekomen boeteclausule van kracht was geworden. Op de afkoopsom hield het bedrijf een boete van 15.000 euro in.