Coronaregeling: 90% loon doorbetaald, ook pensioen en vakantie

Wat zijn de voorwaarden?

Bedrijven moeten kunnen aangeven hoe ze worden geraakt door het coronavirus of de economische gevolgen daarvan. De omzet moet minimaal met 20 procent gedaald zijn in deze periode. De NOW geldt in principe voor alle bedrijven.

Een belangrijke voorwaarde is dat medewerkers hun reguliere salaris blijven ontvangen. Bedrijven mogen in de periode dat ze subsidie krijgen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wie fraudeert, of toch mensen ontslaat, krijgt een flinke boete.

Als er tóch iemand wordt ontslagen wordt de loonsom waarover subsidie wordt verstrekt verlaagt met 1,5 keer het loon van de ontslagen werknemer. De subsidie gaat dan dus omlaag.

Hoe wordt het omzetverlies berekend?

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen moeten werkgevers de totale omzet uit 2019 delen door vier, zodat je een gemiddelde som van drie maanden hebt.

De omzet van die drie maanden wordt dan vergeleken met de omzet in maart, april en mei 2020. Voor bedrijven die de omzetdaling pas in latere maanden terugzien is het mogelijk om een latere periode aan te geven voor de omzetvergelijking.

Als een bedrijf bestaat uit meerdere bedrijfsonderdelen die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden, en dus niet de daling van één specifiek bedrijfsonderdeel. Het kabinet vindt dat een concern verantwoordelijk met medewerkers om moet gaan als er, gespreid over het hele concern, geen sprake is van forse omzetdaling.