Italianen vragen Duitse steun in ruzie om coronahulp: 'Nederland is niet solidair'

'De juiste beslissing' volgens de Italianen is om te breken met Nederland en het verzet tegen het opstarten van een groot EU-hulpprogramma om de Italianen uit de brand te helpen. Want daarover is het al een tijdje hommeles binnen de Europese Unie.

Ruzie over geld

Lang verhaal kort: het door het virus zeer zwaar getroffen Italië wil graag het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) opstarten óf hoopt op het uitgeven van 'corona-obligaties', ofwel coronabonds, namens de EU. In beide gevallen zou er veel geld vrijkomen.

Dat geld heeft Italië hard nodig, want de economie is voor ruim twee derde lamgelegd. Wie nog werkt, is bezig met de bestrijding van het virus en niet met geld verdienen. Ondertussen worden er gigantische maatregelen genomen om de economie te stutten.