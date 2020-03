Kunstmatige intelligentie helpt supermarkten met deurbeleid

Onderscheid tussen een mens en een tas

Het klinkt heel eenvoudig: even kunstmatige intelligentie aan een camera koppelen en klaar ben je. Maar er waren wel wat hordes: want het systeem moest leren mensen herkennen.

"Je moet filteren. Het systeem moet begrijpen of er nou een kind of een boodschappentas in de wagen zit. En het moet anoniem: dus je moet contouren weten vast te leggen", legt Vrouwenvelder uit.

Om een mens te herkennen moet het algoritme te beelden bekijken en een persoon herkennen. Dat doet het door een combinatie te maken van beweging en de vorm. "We houden nu rekening met een lengte tussen de 1,10 en 2,40 meter. En dat moet zo snel mogelijk: onder de halve seconde."

ICIT garandeert dat het systeem het in 95 procent van de gevallen goed heeft. "Maar in de tests scoren we nog steeds 100 procent."