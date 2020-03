Corona-update: virus kost Schiphol 400 miljoen, fabrieken dicht

Toyota sluit fabrieken, Geely heeft het zwaar

Toyota gooit de deuren van zijn fabrieken in Rusland dicht, nadat het eerder de Europese fabrieken al sloot. Alle fabrieken in Rusland blijven zeker tot 3 april gesloten.

De tijdelijke sluiting van fabrieken in Brazilië en Maleisië zijn verlengd en drie productiefaciliteiten in Thailand gaan tien dagen op slot.

De Europese fabrieken blijven zeker tot 20 april dicht. Wat er daarna gebeurt, hangt af van de ontwikkelingen.

Het Chinese moederbedrijf van Volvo, Geely, denkt op haar beurt dat dit het moeilijkste jaar ooit voor het bedrijf wordt. Vorig jaar had het bedrijf nog last van de handelsoorlog tussen China en de VS; nu heeft ook dat bedrijf last van de coronacrisis. De productie en de verkopen worden er flink door geraakt. De verkopen in februari zakten met 75 procent in.