ABN Amro: coronarecessie wordt diep, maar kort

Hamsteren valt mee, simpelweg meer nodig

Volgens de gegevens van ABN consumeren huishoudens sinds de sluiting van de horeca op 12 maart 75 procent minder in de horeca. Ook aan vervoer wordt steeds minder uitgegeven: vergeleken met vorig jaar liggen de bestedingen aan benzine, openbaar vervoer en parkeren ruim een derde lager.

Daarbij merkt ABN wel op dat er een substitutie-effect optreedt. Waar consumenten nu minder uitgeven aan horeca, wordt er ruim meer uitgegeven in supermarkten. Daaruit wordt geconcludeerd dat het hamstergedrag van mensen deels te wijten is aan het feit dat mensen nu thuis meer eten nodig hebben, en minder in restaurants of op het werk eten en naar het toilet gaan.

Toch verwacht de bank dat het langetermijneffect uiteindelijk mee zal vallen en dat je weinig in je portemonnee overhoudt. De bank denkt dat de totale 'consumptieve bestedingen', dus dat zijn je totale uitgaven als huishouden, dit jaar met zo'n 5 procent zullen dalen.