Door corona lopen toetsenborden voor ziekenhuizen als een trein

Voorraden verkocht

De vraag was de laatste tijd zo groot, dat de voorraden inmiddels grotendeels op zijn. De levering van nieuwe toetsenborden, muizen en hoezen is lastig geworden.

Veel producten en onderdelen komen uit China en na Chinees nieuwjaar is de productie vanwege het virus niet zoals gebruikelijk herstart. En de productie is nog steeds niet terug naar normaal.

Nu worden er mondjesmaat nieuwe voorraden geleverd, mits ze al eerder waren besteld. Nieuwe bestellingen laten echter nog wel enkele weken op zich wachten, aldus De Louwere Schasfoort.

Minder vluchten

Ook het vervoer naar Nederland is lastig, omdat er minder passagiersvliegtuigen vliegen. In die toestellen wordt ook vaak vracht meegenomen, maar omdat er minder vluchten zijn, is de levering minder betrouwbaar.

Maar dat zal uiteindelijk weer goed komen, verwacht De Louwere Schasfoort. Zij gaat er bovendien vanuit dat het desinfecteren van toetsenborden in de zorg de nieuwe norm is. Ook ver nadat de uitbraak onder controle is gebracht.