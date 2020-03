Wordt de corona-recessie net zo erg als na 2008 (of erger)?

Veel verschillen met de vorige crisis

"Het grote verschil met de vorige crisis is de abrupte stop", zegt hoofdeconoom bij ING Marieke Blom. Nu hebben sommige bedrijven, in de horeca of de evenementbranche bijvoorbeeld, plots (bijna) geen inkomsten meer. "In 2009 was het meer een gelijkmatige neergang. De diepte van de val is nu dus sterker en sneller dan in 2009."

Maar, en dat is het goede nieuws, het vangnet is ook groter. Blom: "De beleidsreactie is een stuk sterker. Zowel vanuit de Europese Centrale Bank, als vanuit het rijk. Overheden hebben echt het gevoel: we moeten hier nu op reageren."

Van economie naar banken?

De crisis die begon in 2008 had bovendien zijn oorspring in de financiële sector en sloeg over naar de reële economie. Bij deze coronacrisis is het nog maar de vraag of er ook banken in de problemen gaan komen. Dat is in twee scenario's van het CPB niet het geval.

Sinds de laatste recessie hebben we bovendien allerlei mechanismes klaargezet voor het geval het ooit weer misgaat in de financiële sector. Dat moet nu klappen opvangen als de crisis inderdaad overslaat naar banken.

Kabinetsbeleid gaat deel werkloosheid voorkomen

Ook de werkloosheidscijfers vallen Blom nog mee. "In het derde scenario zijn er gemiddeld 300.000 extra werklozen in 2020. Terwijl we weten dat de branches die zwaar geraakt zijn zo’n 1,5 miljoen werknemers hebben. Het CPB gaat er vanuit dat een flink deel van de werkgevers gebruik gaat maken van de overheidsregeling." In dat geval worden er dus een hoop ontslagen voorkomen.

In principe is de conclusie: "Hoe langer het duurt en hoe heftiger de maatregelen, hoe groter de impact", zegt Blom. Vooralsnog is de klap hard, maar kan het daarna ook snel weer beter worden. Terwijl de vorige crisis zich heel lang voortsleepte.

Blom: "Wat heb je liever: een keiharde stomp in je maag of dat iemand je arm lange tijd steeds iets verder omdraait? Vergeleken met toen is de oorzaak anders, en dus kan het sneller opveren."