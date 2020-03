Druk op Nederland neemt toe: 9 landen pleiten voor Europese corona-schuld

Maar de druk op Nederland groeit, nu negen landen onder aanvoering van de Franse president Macron en de Italiaan Conte pleiten voor schuldpapier waarmee alle lidstaten gezamenlijk geld ophalen. Dat zou volgens Macron goed zijn om de beleidspakketten tegen de economische impact van het virus mee te financieren.

Macron doet die oproep in een open brief, gericht aan EU-president Charles Michel. De brief is mede ondertekend door de leiders van Italië, België, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Slovenië, Spanje en Portugal.