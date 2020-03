CPB verwacht drama Nederlandse economie: krimp tussen 1,2 en 7,7 procent in 2020

Uitwerking maatregelen onzeker

"Corona is in de eerste plaats een gezondheidscrisis", zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. "De maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen zijn noodzakelijk, maar het is duidelijk dat ze diep ingrijpen in de economie."

Hij benadrukt dat er nog veel onzeker is over de gevolgen van de corona-uitbraak. Dat komt omdat nog onduidelijk is hoe lang de huidige beperkende maatregelen van het kabinet van kracht blijven. Daarnaast zijn dit soort vergaande maatregelen nog nooit eerder vertoond, wat het moeilijk maakt om in te schatten hoe hard ze de economie precies zullen raken.

Een ding is in ieder geval duidelijk: "Naarmate de contactbeperkingen langer duren en dieper ingrijpen, neemt de kans op problemen in het financiële systeem toe en zal de recessie ook in andere landen dieper worden, waardoor het herstel weer verder vertraagt."