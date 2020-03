Man ramt gat in vliegtuig, maar geen ontslag op staande voet

Niet ernstig

De grondmedewerker stapte echter naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Met succes, want de kantonrechter in Haarlem oordeelde in juli dat Swissport de man niet op staande voet had mogen ontslaan.

Weliswaar vond de rechter het niet melden van de schade verwijtbaar, maar niet zo ernstig dat de man ontslagen had mogen worden. Daarbij speelde een rol dat de schade uiteindelijk wel tijdig was gemeld door de collega, en dat de man al 32 jaar zonder ernstige fouten voor het bedrijf had gewerkt.