Wanneer krijg ik als ondernemer die 4000 euro?

Regeling komt eraan

Het bedrag is nog niet uitgekeerd, maar dat gaat snel gebeuren. Het loket is 'bijna open', meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het geld is er voor ondernemers die zijn getroffen door 'overheidmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen'. Denk bijvoorbeeld aan horeca of andere bedrijven die tot 6 april hun deuren moeten sluiten.

Het beste kan je de website van de dienst in de gaten houden, daar is ook meer informatie te vinden over de regeling zelf en of je als ondernemer in aanmerking komt voor het geldbedrag.

Goed nieuws voor ondernemers als Jeanette Punt: het bedrag is een gift. Het hoeft niet terugbetaald te worden. Het is bedoeld voor ondernemers om de eerste klappen op te vangen.

Het lijkt voor sommige ondernemers heel lang te duren, maar 'binnen een week is voor de overheid zeer snel' laat hoogleraar Finance Jaap Koelewijn aan RTL Z weten. "Goed dat de regeling er is, maar het toont wel gelijk aan hoe fragiel het zzp-werk in ons land is."