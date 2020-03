EU-ministers van Financiën vergaderen over noodmaatregelen

Noodleningen in de eurozone

Het ESM-noodfonds is in 2012 opgezet om de financiële stabiliteit van de complete eurozone en haar lidstaten te garanderen. Alle eurozonelanden leggen een deel van de garantstelling in. Daarmee heeft het fonds een uitleencapaciteit van 410 miljard euro waarmee 'coronakredieten' kunnen worden verstrekt of 'corona-obligaties' kunnen worden uitgegeven.

Via het Europees Stabiliteits Mechanisme kan de Europese Centrale Bank (ECB) ook een 'bazooka-obligatieopkoopprogramma' starten. Het ESM heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking die nog nooit in praktijk zijn gebracht, zoals het Outright Monetary Transactions-programma. Daarmee kan de ECB op vrijwel onbeperkte schaal staatsleningen van eurolanden opkopen.