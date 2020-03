EU-landen willen luchtvaartregels opschorten om spookvluchten te voorkomen

"Niemand wil lege vliegtuigen in het luchtruim", zei de Kroatische minister Oleg Butkovic, die momenteel fungeert als voorzitter van de EU-raad voor transportministers. Wat hem betreft worden de regels zo snel mogelijk opgeschort.

Hele seizoen opschorting

De opschorting zal in ieder geval gelden voor het hele zomerseizoen, van 1 maart tot en met 24 oktober 2020. Het gaat ook met terugwerkende kracht in van 23 januari tot 29 februari voor vluchten tussen de EU en China en Hong Kong. Op 23 januari werd het eerste vliegveld in China gesloten.

Het Europees Parlement moet nog wel akkoord gaan met het tijdelijk schrappen van de regels, net als de Europese Commissie. De verwachting is dat zij allebei snel zullen instemmen.