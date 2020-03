Onterecht ontslag voor slapende beveiliger zorginstelling

De destijds 65-jarige man werkte sinds 2012 bij het beveiligingsbedrijf Code Beveiliging, waar hij nachtdiensten bij de Utrechtse zorginstelling Abrona verzorgde.

Kwetsbare bewoners

In december 2018 ontsloeg het bedrijf hem op staande voet, nadat hij door een collega slapend zou zijn aangetroffen tijdens de bewaking van een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. Mede gezien de kwetsbaarheid van de bewoners nam zijn werkgever de zaak hoog op.

De man stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten, en haalde daar afgelopen voorjaar zijn gelijk. Volgens de kantonrechter in Amersfoort had Code Beveiliging hem niet op staande voet mogen ontslaan.

Tegen dat oordeel ging het beveiligingsbedrijf in hoger beroep. Daarbij ging de werkgever er met een gestrekt been in.