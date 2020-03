Recessie op komst: is het steunpakket uit Den Haag voldoende?

Recessie in aantocht

Niets blijkt minder waar. Nederlandse horeca zijn dicht, mensen wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven, veel zzp'ers zitten zonder opdrachten en evenementen zijn afgelast. En gaat de economie, net als in andere Europese landen, mogelijk nog verder op slot.

Nederland moet zich dus zeer waarschijnlijk opmaken voor een recessie. Hoe diep die recessie wordt? Economen Marieke Blom van ING en Bas Jacobs van de Erasmus Universiteit Rotterdam durven er geen getal op te plakken.

Het hangt af van zoveel kwesties: hoe lang gaan de huidige maatregelen nog duren, komen er meer bij, gaat het virus weg in de zomer en komt het dan weer terug in de herfst? Komt er dit jaar een werkend medicijn of zelfs een vaccin? We weten het niet.

'Nooit eerder gebeurd'

Wat we wel weten is dat dit een unieke situatie is. “Ik kan niks bedenken dat hier op lijkt", zegt Blom. "Het is overal en tegelijkertijd én raakt een substantieel deel van de economie. Volgens mij is dat nog nooit eerder gebeurd."

Ook bijzonder is dat het nu vooral gaat om een 'aanbodcrisis'. Economie gaat over vraag (mensen willen wat kopen) en aanbod (er is wat te koop). Tijdens de financiële crisis was er een vraagprobleem: mensen durfden even niks meer uit te geven, bedrijven durfden niet te investeren.

Even niks te koop

Op dit moment is er eerder een aanbodprobleem: er is nu, in veel sectoren, even niets te koop. Geen etentje in een restaurant, geen sportles in de fitnessclub en geen wiet bij de coffeeshop.

Overheden kunnen dat aanbod niet terug toveren: ze hebben immers zelf de geoordeeld dat die zaken dichtmoeten. En de vraag stimuleren heeft - op dit moment - ook weinig zin, want de consument wil best uiteten, naar sportles of wiet kopen, maar kan dat niet, want een hoop is dicht.

"Eigenlijk moet het aanbod dus weer terugkomen", zegt Jacobs. "En hoe sneller de ziekte onder controle is, hoe sneller de economie op orde is." In de tussentijd is het aan overheden en centrale banken om ervoor te zorgen dat (gezonde) bedrijven niet omvallen.

Te weinig geld in kas

"Als er niks gemaakt wordt, maar er zijn wel kosten, dan komen bedrijven namelijk in liquiditeitsproblemen", legt Jacobs uit. Kortom: er is te weinig geld in kas om op de korte termijn aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

"In een perfect werkende markt gaan gezonde bedrijven naar de bank en kunnen ze een overbruggingskrediet aanvragen. Maar het is de vraag of dat nu goed gaat. Als financiële vooruitzichten van mensen en bedrijven verslechteren, dan heb je ook weer minder kans op een krediet."

De bazooka van Hoekstra

De overheid en de Europese Centrale Bank hebben daarom meerdere maatregelen aangekondigd die de liquiditeit goed moeten houden. Zo staat de overheid voor een groter percentage garant voor mkb-kredieten. Er is werktijdverkorting om zo de loonkosten van werkgevers deels te dekken. En banken kunnen goedkoop lenen om op hun beurt weer te kunnen lenen aan het mkb.

Maar wat vooral gaat helpen is de mogelijkheid voor ondernemers om later belasting te betalen, stelt Blom. Ook voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer noemde dat afgelopen zondag Hoekstra’s 'bazooka'. Dit zorgt er namelijk voor dat bedrijven veel meer in kas houden dan gebruikelijk.

'Alles doen wat nodig is'

Al met al de juiste maatregelen op het juiste moment, concluderen Blom en Jacobs. "Op economisch gebied is er wel een zekere eensgezindheid: 'We gaan alles doen wat nodig is'. Dat is heel belangrijk", zegt Blom.

En of dat genoeg blijkt? Blom: "Ik verwacht dat, hoe erger het wordt, hoe sneller de zeilen bij moeten worden gezet. En dat ze dat zullen doen."

Toch zijn er enkele kanttekeningen te maken. Zo zijn er een hoop pakketten voor het mkb, maar is er nauwelijks wat opgetuigd voor zzp'ers. Die kunnen wel bijstand aanvragen bij de gemeente, maar verder is er nog geen extra steunpakket klaargezet.