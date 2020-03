Oud-verpleegkundigen melden zich massaal ter ondersteuning zorg

Andere carrière

De achtergrond van de oud-verpleegkundigen die zich aanmelden, is volgens Verhoeven heel divers. "Het zijn mensen die bijvoorbeeld als manager in de zorg zijn gaan werken, of voor een andere carrière hebben gekozen. Of mensen die met pensioen zijn gegaan."

Mensen die voor een loopbaan buiten de zorg hebben gekozen, hebben in veel gevallen ook daadwerkelijk een nieuwe baan. Maar volgens Verhoeven is dat niet altijd een belemmering. "Door de aangekondigde corona-maatregelen liggen veel sectoren nu plat. Dus vanuit die sectoren kunnen ook veel mensen zich aandienen."

Ook zijn er veel werknemers in de geestelijke gezondheidszorg, waar nu minder te doen is, die zich willen inzetten voor om de zorg te ontlasten.