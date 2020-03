De RTL Z thuiswerktips: zo werk je rustig door ondanks corona

Wie thuis kan werken, móet thuis werken. Daar heeft Nederland naar geluisterd. Het is rustig op de weg, de treinen zijn leeg, een groot deel van kantoorgaand Nederland zit thuis.

Ik ook, net als het grootste gedeelte van de redactie van RTL Z. Wie uitzendingen maakt is in Hilversum, de rest zit thuis. In het washok, aan de eettafel, in het thuiskantoor.

Het is weer eens wat anders dan de doorgaans drukke redactie waar veel tv-schermen hangen, heen en weer wordt geroepen en af en toe een presentator nét iets te laat naar de studio rent.

Ik was vergeten dat er een basisschool achter mijn huis staat. Kinderen. Ze zijn klein, maar wat maken zij een herrie. De heipaal, kilometers verderop, helpt ook niet mee. De oude, half kapotte tv die fungeert als tweede scherm geeft me nu al hoofdpijn. En of het nu een slim plan was om toch nog even een wasje te draaien, dat vraag ik me af.

Help

Ik zoek tips, want dit gaat vast nog wel even duren. Hoe houden we dat vol met z'n allen?