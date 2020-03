Geen Nederlandse paasbloemen bij de paus dit jaar: 'Enige juiste beslissing'

Balen, natuurlijk, maar Deckers is er vooral nuchter onder. "Het was de enige juiste beslissing. Gezien de impact van het virus moet je geen risico nemen", zegt hij tegen RTL Z.

Een beetje een gekke situatie is het wel voor de meester bloemsierkunstenaar. "Drie weken geleden maakten we nog de hoofdbloem bekend voor dit jaar, de Anthurium. Nu zitten we in een totaal andere situatie. Maar uiteindelijk gaat het om zekerheid en gezondheid, niet om er per se erbij te zijn."

'Niet te moeilijk over doen'

Jaarlijks reist Deckers met een team van 25 vrijwilligers en arrangeurs af naar de Italiaanse hoofdstad. Alleen al daarom was het verstandig om af te zeggen, vindt Deckers. "Anders kom je terug en moet bij wijze van spreken de helft van de mensen in quarantaine."

Zijn team is niet boos dat ze dit jaar niet afreizen naar Italië. "Iedereen zegt dat het een wijs besluit is. Het beste besluit, naar mijn idee. Het gaat om bloemen hè, als je dat in groter perspectief bekijkt: de mensen die sterven, de economische gevolgen. Dan moeten we er eigenlijk niet te moeilijk over doen."