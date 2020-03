Dorstige schoonmaker niet meer welkom op Schiphol

De man werkte sinds 2008 via schoonmaakbedrijf ISS Cleaning, onder meer als voorman op Schiphol. Begin december 2018 werd zijn toegangspas ingenomen, omdat op camerabeelden was gezien dat hij tijdens zijn werk een flesje cola had gedronken, bestemd voor leden van de Privium Lounge.

Strafbaar feit

In de brief waarmee Schiphol de pas introk, benadrukt de luchthaven dat het nuttigen van de bedrijfsvoorraad van het Privium niet is toegestaan, en kan dat worden aangemerkt als strafbaar feit.

De schoonmaker nam daar echter geen genoegen mee, en stapte naar de rechter om zijn toegangspas terug te eisen. Voor de rechter betoogde de man onder meer dat hij dacht dat hij de cola mocht drinken, omdat hij eerder wel eens van Privium-medewerkers frisdrank kreeg.