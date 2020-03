Regering VS komt met maatregelen om economie te ondersteunen

Steun aan luchtvaart en hotelbranche

Er worden door het Witte Huis nog een aantal maatregelen overwogen. De regering denkt naar verluidt aan betaald ziekteverlof voor werknemers in quarantaine en aan financiële steun voor kleinere bedrijven in de VS.

Er wordt ook gezocht naar een manier om steun te geven aan luchtvaartmaatschappijen, hotels en cruisemaatschappijen. Die branches zitten in de hoek waar de klappen vallen. Amerikanen annuleren hun reisplannen massaal.

708 besmettingen

In de VS is er bij 708 mensen vastgesteld dat ze Covid-19 hebben opgelopen. 27 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn veel klachten over de virusbestrijding in de VS en er worden weinig testen uitgevoerd.

De Amerikaanse president Donald Trump is niet getest op het nieuwe coronavirus. De Amerikaanse president was in de buurt geweest van twee politici die zichzelf in quarantaine hadden geplaatst omdat ze vlakbij iemand waren geweest die besmet was. Volgens een woordvoerder had Trump geen nauw contact gehad met bevestigde patiënten en verkeert hij 'in uitstekende gezondheid'.

Mark Meadows, de nieuwe stafchef van het Witte Huis, heeft zichzelf ook onder quarantaine gesteld. De 60-jarige Republikein was ook in contact geweest met een met het coronavirus besmette persoon. Hoewel de test bij Meadows negatief was, zal hij uit voorzorg 14 dagen in isolatie blijven.