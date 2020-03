Profiteren van corona: deze bedrijven verdienen geld aan thuisblijvers

Soep in blik

In dit lijstje staat ook Campbell Soup, producent van soep in blik. De verwachting is dat mensen massaal houdbare producten inslaan. In Nederland ziet online supermarkt Picnic dat nu al gebeuren. Het is extra druk, zegt topman Michiel Muller eerder tegen RTL Z.

Dat komt volgens hem 'zeker' door het coronavirus. Vooral de houdbare producten zijn namelijk in trek. "Witte bonen in tomatensaus, bruine bonen, tissues, zalm in blik, die doen het nu goed", zegt Muller. Het lijkt erop dat meer mensen de supermarkt willen mijden én wat extra willen hamsteren.

Mondkapjes en vaccins

Handgels zijn zelfs uitverkocht. Ook andere supermarkten en drogisterijen merken een run op zulke hygiëneproducten. Verder zijn mondkapjes niet aan te slepen, groothandels en webshops kunnen vraag nauwelijks aan.

Afgelopen weken steeg ook de koers van biotechbedrijven die werken aan een vaccin tegen het virus. Denk daarbij aan bedrijven zoals Inovio Pharmaceuticals en Novavax.