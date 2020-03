Beurzen hard geraakt door corona en olie – wat betekent dat voor jou?

'Wake-up call'

De Nederlandse pensioenfondsen staan er al niet goed voor. De afgelopen maanden hadden ze minder geld in kas dan wat verplicht is. Daarbij heeft een fonds 1,00 euro in kas voor iedere euro die het nu en in de toekomst moet uitkeren. Zitten ze eind dit jaar onder die grens, dan moet er uiteindelijk gekort worden op pensioenen.

Of dat het geval is, moet nog blijken. Op 31 december 2020 wordt er gepeild. Zit een fonds dan nog onder de kritische dekkingsgraad, dan moet er worden gekort. Wat er nu gebeurt, moet volgens Van Zeijl vooral als 'wake-up call' worden gezien.

"Verschillende mensen zeiden in de afgelopen jaren dat de pensioenfondsen juist goed gevuld waren en moesten gaan uitkeren", zegt Van Zeijl. Het is een terugkerend argument: bijvoorbeeld 50Plus vindt dat de fondsen genoeg geld hebben. "Maar dan hou je er onvoldoende rekening mee dat de koersen ook kunnen gaan dalen en dat ze in een klap veel waarde kunnen verliezen."