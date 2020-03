Corona-update: bankbiljetten in quarantaine, recessie in Italië

Nederlandse economische groei halveert

Rabobank voorspelt dat de wereldeconomie dit jaar een flinke klap krijgt. De economische groeit halveert in elk geval, zelfs als Covid-19 niet verder verspreidt. In dat scenario groeit de wereldeconomie nog met 1,6 procent. Als de virusuitbraak een pandemie wordt, blijft er nauwelijks groei over.

Ook de groei in Nederland valt flink tegen. De verwachte groei halveert van 1,4 procent voor 2020, naar 0,7 procent. Dat is nog in het beste geval, ofwel: als het lukt om de virusuitbraak te beperken. Groeit de corona-uitbraak uit tot pandemie, dan krimpt onze economie waarschijnlijk met -0,2 procent.

Recessie voor Italië

Italië is momenteel harder getroffen door de coronacrisis dan welk ander land ook in Europa. Het aantal doden steeg zondag in Italië naar 366 en het totale aantal besmettingsgevallen met 25 procent naar 7375. Rabobank-economen verwachten dat het virus de economie dit kwartaal in een recessie duwt.

Om de verspreiding van het virus in toom te houden, voerde de regering dit weekend quarantaine in voor Noord-Italië. Dat is de regio van het land waar het economische zwaartepunt ligt, inclusief de financiële hoofdstad Milaan.

Om de economische impact te compenseren, verhoogt de regering zijn uitgaven. Minister van Economie Zaken Roberto Gualtieri heeft vorige week ongeveer 7,5 miljard euro toegezegd om de economische gevolgen van de grootste uitbraak van het coronavirus op te vangen. Het Italiaanse begrotingstekort stijgt zo van 2,2 procent naar 2,5 procent.