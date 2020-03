Quarantaine voor Zuid-Koreaanse bankbiljetten vanwege coronavirus

'Besmettingsgevaar groter bij deurklinken'

De kans om besmet te raken via bankbiljetten is volgens de woordvoerder van de ECB kleiner dan met onder andere deurklinken, traprails en lichtknoppen.

Volgens de website van het RIVM is de kans dat mensen besmet raken via geld erg klein. "Waarschijnlijk speelt het ook in China maar een hele kleine rol in de verspreiding. Maar in China wordt alles op alles gezet om verspreiding te voorkomen, blijkbaar kiezen zij er daarom voor om geld te 'desinfecteren'", schrijft het RIVM.