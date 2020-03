13 landen en 66 bedrijven willen plastic afval sterk verminderen

Over vijf jaar moet het gebruik van plastic uit aardolie met zeker 20 procent verlaagd zijn, staat in het pact. Om dat voor elkaar te krijgen, moet al het dagelijks plastic recyclebaar of herbruikbaar zijn.

De ondertekenaars van het pact willen 'onnodig' gebruik van plastic voorkomen. Alle nieuwe producten en verpakkingen moeten voor minimaal 30 procent uit gerecycled plastic bestaan. Frankrijk en Nederland hebben een voortrekkersrol in het opzetten van de afspraken.