Autobezit neemt toe, vooral bij ondernemers en 80-plussers

80-plussers hebben vaker een auto (of een motor, of een caravan)

Het autobezit nam de afgelopen vijf jaar het sterkst toe bij 80-plussers. Zij hadden begin 2015 324 auto’s per duizend inwoners, begin 2020 zijn dat 375 auto’s. Dat betekent dat het autobezit onder 80-plussers twee keer zo hoog is als dat van 18- tot 25-jarigen. In deze laagste leeftijdsgroep zijn er 172 auto’s per duizend personen.

Niet verrassend, vindt Huyskens. Volgens de Bovag komt dat door de vergrijzing en verbeterde gezondheid van ouderen. "De 80-jarige van nu is veel vitaler dan die van vroeger", zegt hij. "We zijn eigenlijk in alle type voertuigen een stijging van het bezit onder ouderen: van motoren tot caravans."

Dit sluit aan bij cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Wie ouder is dan 75 jaar moet een medische verklaring aanvragen als om zijn rijbewijs te verlengen en het aantal aanvragen stijgt al jaren. In 2018 had het CBR zo'n 650.000 gezondheidsverklaringen te verwerken, zo'n 8 procent meer dan het jaar daarvoor.