Cancelen vluchten door corona levert geen milieuwinst op: lange wachtrij voor slots

Meer vraag dan aanbod

Maar het feit dat er vluchten vervallen, betekent dus niet dat er in totaal minder wordt gevlogen. Thomassen en zijn mensen van Airport Coördination Netherlands verdelen de opstijg- en landingsrechten op onder meer Schiphol. Daar is de vraag naar die rechten, of slots, al jaren hoger dan het aantal dat verdeeld kan worden.

Dit komt omdat Schiphol te maken heeft met een maximum van 500 duizend vliegbewegingen per jaar. Voor 2020 lag het aantal aanvragen ongeveer 35.000 vliegbewegingen hoger, zegt Thomassen.