Federal Reserve verlaagt rente om coronavirus: 'Er is echt iets aan de hand'

'Moeilijk effect te berekenen'

Minister Wopke Hoekstra (CDA) van Financiën zei vandaag goed in de gaten te houden wat voor gevolgen het coronavirus heeft op de economie. "Niemand weet precies wat het virus gaat doen en wat dat betekent voor onze groei. Wij zijn afhankelijk van de wereldeconomie", zei de Nederlandse minister.

Als het virus verder om zich heen grijpt, kunnen de verstoringen die dan plaatsvinden in productieketens en industrie zorgen voor grotere effecten, zegt Hoekstra. "Het is moeilijk het effect exact te berekenen. Dat er een effect zal zijn in elk scenario is evident, en dat dat effect substantieel zal zijn is zeer reëel", zegt Hoekstra.