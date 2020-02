Productie Chinese economie stort in door coronavirus

Beperkingen

Dat er zoveel minder bedrijvigheid was in de Chinese industrie heeft alles te maken met de maatregelen die de overheid nam om het coronavirus in te dammen. Zo werd de omgeving rond de stad Wuhan – waar het virus de kop op stak – hermetisch afgesloten. Dat had direct grote gevolgen voor de bedrijvigheid, omdat Wuhan een gigantische industriestad is.

Daarnaast werden er rond het Chinees nieuwjaar reisbeperkingen opgelegd door het hele land. Ook dat had als gevolg dat fabrieken in heel China kwamen stil te liggen. Ofwel omdat er geen of te weinig personeel was, of omdat er gewoonweg geen grondstoffen aangeleverd konden worden.