Didi boekte jarenlang megaverliezen, in drie jaar 11 miljoen

Steps en Superstar

Fred Elzas kocht het toen nog 19 winkels tellende Didi in 1984, en bouwde het modehuis uit tot ruim honderd vestigingen. Daarnaast bezat hij ook de winkelketens Forecast, Steps en Superstar en een grote vastgoedportefeuille.

In 2010 staakte de ondernemersfamilie Forecast. Ook van de ketens Steps en Superstar, die in 2014 werden verkocht aan het Belgische modeconglomeraat FNG, is inmiddels weinig meer over.