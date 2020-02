Recordomzet voor verkoop nieuwe fietsen: 1,25 miljard euro

In totaal reden er meer dan een miljoen nieuwe fietsen de showroom uit, om precies te zijn 1.011.000. En al die fietsen worden ook steeds duurder. Was in 2018 nog 42 procent van de fietsen duurder dan 900 euro, nu is dat bijna de helft.

Door de jaren is goed te zien dat fietsen steeds duurder worden. In 2007 was 31 procent van de fietsen nog minder dan 300 euro, nu is dat 9 procent. En in 2007 werd nog maar 14 procent van de fietsen voor meer dan 900 euro verkocht.