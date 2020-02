Virus: Bedrijven vragen 'risicogevallen' twee weken thuis te werken

Bij voedselgigant Unilever wordt bijvoorbeeld het aantal reizen naar risicogebieden zoals China zo veel mogelijk beperkt. Werknemers die toch voor werk of vakantie in China of sommige gebieden in Italië zijn geweest wordt gevraagd om 14 dagen thuis te blijven en zelf in de gaten te houden of ze symptomen vertonen.

Die strategie blijkt populair. Ook bij chipmaker NXP houden ze collega's die in China zijn geweest twee weken weg van de werkvloer. Reizen naar het land zijn zelfs helemaal stilgelegd, zegt woordvoerder Martijn van der Linden.

Ook als je je ziek voelt als NXP-medewerker, vraagt het bedrijf je om maar even thuis te gaan werken.

En hoewel het virus flinke schade begint aan te richten aan de wereldeconomie, draait de chipmaker nog wel gewoon op volle toeren. Maar de woordvoerder kan niet uitsluiten dat het bedrijf op korte termijn toch een deel van het werk moet neerleggen, bijvoorbeeld omdat er vraag wegvalt. "Ik durf niet in de toekomst te kijken."