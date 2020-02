Voorstel verplichte aov voor zzp'ers: 'Volstrekt onbetaalbaar'

Maximaal 200 euro per maand

In het voorstel staat onder andere dat de premie van de verzekering afhangt van je inkomen en maximaal 200 euro bruto per maand bedraagt. Voor werknemers in loondienst is dat veel duurder. Volgens verzekeraar De Goudse betalen werkgevers gemiddeld 250 euro per maand voor de aov van hun werknemer.

Een kunstenaar verdient niet zoveel, vertelt Van den Bunder. "Met een jaarinkomen van 17.000 euro en twee jaar wachttijd, kom je uit op een maandelijkse premie van ongeveer 100 euro. Dat is veel te veel, blijkt uit de eerste reacties."

Maximaal 1650 euro uitkering

De maximale uitkering van de zzp-aov is ook een stuk lager dan die van werknemers, namelijk 1650 euro bruto per maand. Dit moet de verzekering 'betaalbaar' houden. Werknemers kunnen maximaal 3500 euro per maand krijgen.

Zzp'ers mogen zich ook aanvullend verzekeren. Dat kan dan bij een verzekeraar.