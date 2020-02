Arriva stopt met eerste klasse in treinen Friesland en Groningen: 'Hele trein wordt luxe'

In 2017 bedacht

De Groningse woordvoerder is verbaasd dat de nieuwe treinstellen juist nu in het nieuws komen. "We hebben Arriva in 2017 al de opdracht gegeven. Zo'n nieuwe trein, dat is niet van de ene op de andere dag geregeld."

In de 18 nieuwe treinen is er vanaf 13 december dus geen verschil meer tussen klasses. "Onze 51 huidige treinen, zogeheten GTW-treinen, worden op dit moment per toerbeurt volledig vernieuwd", vertelt de woordvoerder van Arriva.