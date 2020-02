Koolmees schaft rekenrente misschien toch af voor 'houdbaar' pensioen

Wat is de rekenrente?

De rekenrente is een fictieve rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. Die is niet gebaseerd op hun daadwerkelijke rendement, dat vaak veel hoger is, maar op de rente op risicovrije leningen. Het idee daarachter is dat fondsen zich niet rijk rekenen, terwijl de rente van nu over een paar jaar misschien veel minder hoog is.

Door de extreem lage rente op de kapitaalmarkt, is ook die rekenrente weggezakt. Dat zorgt voor problemen bij pensioenfondsen, want daardoor hebben zij – in ieder geval op papier – niet genoeg geld in kas om aan alle huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen. Er wordt regelmatig gepleit voor het verhogen van de rekenrente. Als je dat doet, dan hoeven pensioenfondsen minder geld in kas te hebben en stijgt hun dekkingsgraad. Ze hebben nu geld 'over' om de pensioenen te verhogen. Het nadeel: als het fonds nu extra geld uitgeeft, blijft er waarschijnlijk te weinig over voor de toekomst.